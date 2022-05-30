إقبال على انتخابات اللجنة النقابية بهيئة النظافة والتجميل فى الجيزة.. صور

كتبت ـ آية دعبس

شهدت مقار التصويت ب انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالهيئة العامة للتظافة والتجميل بالجيزة، إقبالا شديدا صباح اليوم الإثنين، وذلك للمشاركة بعمليات التصويت ضمن انتخابات المرحلة الثانية من ماراثون انتخابات المنظمات النقابية العمالية.

ويقدر أعداد أعضاء الجمعية العمومية للهيئة العامة للعاملين بالنظافة والتجميل بالجيزة حوالى 6 آلاف عضو، مقسمين على 5 لجان بقطاعات: النظافة والحدائق والجراجات والورش والديوان العام والمناولات ومجمع القمامة، ويشاركون بالانتخابات لاختيار 12 مرشحا لعضوية اللجنة النقابية، من إجمالى 27 مرشحا، حيث فاز بالتزكية محمد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرار عمليات التصويت، لليوم الثاني على التوالى، ماراثون المرحلة الثانية في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية .