إصابة 12شخصا في تصادم بين سيارتين بمنطقة شقير على طريق رأس غارب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 12 شخصا في تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة رأس شقير بطريق راس غارب - الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.



كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة رأس شقير بطريق رأس غارب - الغردقة.



على الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بسيارات الإسعاف المتمركزة على الطريق، لنقل المصابين إلى المستشفي القريبة، وتبين إصابة 12 شخصا، تم نقلهم جميعا لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج.



وكشف مصدر طبي أن جميع المصابين اصابتهم خفيفة ومن المقرر ان يغادرو المستشفي خلال ساعات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال الاجراءات القانونية.







