اليوم السابع
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إصابات فى صفوف فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بجنين

الإثنين، 30 مايو 2022 06:00 ص
إصابات فى صفوف فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بجنين قمع الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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أصيب شاب فلسطيني بحروق إثر إصابته بقنبلة صوتية مباشرة بالساق، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بقنبلة صوتية مباشرة في الساق، وآخرون بالاختناق.

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة مركبات في جنين ومخيمها، رافعة الأعلام الفلسطينية، دعما وإسنادا لأهلنا في القدس المحتلة.

 


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