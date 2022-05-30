إزالة مخالفات وتعديات لمحلات وباعة متجولين بنيادين وشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعد ضباط شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، حملة بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، لرفع التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين، للحفاظ على المظهر الحضاري، وشهدت الحملة إزالة عشرات المخالفات والتعديات الخاصة بالمطاعم، والمحلات التجارية، والباعة المتجولين.

كما اسفرت الحملة التي استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، والطالبية، ومنطقة المنيب، والدقي، والعجوزة، عن إزالة مخالفات خاصة بكافيهات، واستاندات وحواجز حديدية، وعربات كارو.

تم التحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار بشأنها من جانب جهات التحقيق المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.