إحالة 3 أشخاص للجنايات نصبوا على المواطنين بزعم توفير شقق لهم بحي الأسمرات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين بإحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية لهم بحى الأسمرات.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى قسم عابدين، بلاغا من المواطنين، اتهموا فيه 3 أشخاص بالنصب عليهم، بعدما تعرفوا على المتهم الأول، واوهمهم بقدرته على توفير شقق سكنية لهم بحى الأسمرات مقابل دفع كل شخص منهم مبلغ 100 الف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم أوهم ضحاياه، بأن شريكه المتهم الثانى يعمل موظفا فى إدارة الإسكان فى محافظة القاهرة بعابدين، ،واستولى من كل شخص على 100 ألف جنيه لتوفير شقة لهم وادعى أن باقى المبلغ سيتم دفعه على أقساط، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهم الثالث قام بتزوير عقود الشقق وخاتم شعار الجمهورية، لإيهام الضحايا بالحصول على الشقق، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.