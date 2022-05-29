749 مليون دولار خسائر موجه الجفاف الأسوأ منذ 40 عاما في أنجولا

كتبت: هند المغربي

أفاد تقرير بموقع مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة " أوتشا "، بأنه تواجه أنجولا أسوأ موجة جفاف مسجلة منذ 40 عامًا، حيث تعاني المقاطعات الجنوبية، وهي هويلا وكونيني وناميبي ، للعام الخامس على التوالي من ظروف الجفاف ووفق اخر تحليل كشف عن انعدام الأمن الغذائي في جنوب أنجولا لحوالي 1.58 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد . وفق تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

وأضاف التقرير يواجه السكان المتضررون قيودًا شديدة في الحصول على الغذاء بسبب موجات الجفاف المتتالية، وفقدان سبل العيش والماشية ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا بالإضافة إلى عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في معظم المجتمعات الريفية في الجنوب ..

ووفق تقديرات البنك الدولي أن التأثير الاقتصادي للجفاف بلغ 749 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، أثرت الأزمة الاقتصادية التي ضربت أنجولا منذ عام 2014 والزيادة اللاحقة في أسعار المواد الغذائية ، إلى جانب جائحة كوفيد-19 ، وانخفاض غلة المحاصيل بشدة ، على السكان الأكثر ضعفاً وتعرضًا للخطر ، مما أدى إلى تآكل سبل العيش والإنتاج الزراعي و احتياطيات المواجهة.

فيما تعاني بعض المقاطعات من سنوات متتالية من عجز في هطول الأمطار دون المتوسط ​​، وبالتالي تضررت بشدة المحاصيل الزراعية وأنشطة الرعى ويمثل ذلك جانب آخر من جوانب تغير المناخ في زيادة الآفات و تم تأكيد تفشي الجراد مرة أخرى في دوكاما ، مما عرض محاصيل الموسم الحالي للخطر.