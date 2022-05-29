7 معلومات عن أكبر مبادرة للشباب لاحتراف تطوير تطبيقات الألعاب الرقمية

أتاحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-ايتيدا، مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية AAL، والتى تدعم الأجيال الشابة فى قارة أفريقيا على احتراف تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية وريادة الأعمال.

ويقدم "اليوم السابع" المعلومات عن المبادرة.

1- مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية (المعروفة اختصارًا باسم AAL) أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل الختامى للنسخة الثانية من مُنتدى شباب العالم (WYF) فى 6 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.

2- تم تصميم AAL كمبادرة أفريقية خصيصًا لتلبية المتطلبات المُحددة للشباب وبناء قُدراتهم فى مصر ودول أفريقيا.

3- كما تدعم مُبادرة AAL الرقمية للتدريب تأسيس شركات ناشئة مُستدامة مُتخصصة فى مجالات التطبيقات وتقنيات الألعاب الرقمية. وتهدف المبادرة إلى أولًا بناء قدرات 10 آلاف من الشباب وثانيًا دعم تأسيس 100 شركة ناشئة لتطوير الألعاب والتطبيقات فى جميع أنحاء قارة إفريقيا.

4- تستفيد AAL من تجربة التعلم التكنولوجى على منصة عالية الجودة عبر الإنترنت وتقدم أفضل مُحتوى رقمى من جامعات مرموقة وكيانات رائدة عبر 3 دورات ضخمة مفتوحة على الإنترنت (MOOCs) وهى Coursera وedX وUdacity.

5- وتهدف المبادرة إلى صقل مهارات الشباب الأفريقى وتوسيع نطاق قدراتهم بالتركيز على تطوير التطبيقات وتقنيات الألعاب الرقمية، توفير فرص عمل وريادة الأعمال لشباب افريقيا، تعزيز القدرة التنافسية لدى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأفريقية بواسطة مواهب وكفاءات متخصصة، تأسيس شبكات التعلم التكنولوجى على مستوى إفريقيا.

6- تتميز المبادرة بتقديم مسار تعليمى مدعوم بالكامل فى تكنولوجيات تطوير التطبيقات والألعاب، شهادات دولية معتمدة من جهات بارزة بعد الانتهاء بنجاح من مسار التعلم، فرصة لحضور مجموعة تعلم محلية من أجل (أ) تجربة التعلم المتبادل و(ب) مناقشة تأثير التكنولوجيا الأساسية على الأعمال، إمكانية المشاركة فى مسابقات الشركات الناشئة حيث تحصل كل شركة ناشئة فائزة على 2000 دولار أمريكى بالإضافة إلى خدمة احتضان محتملة أو تمويل تأسيسي.

7- التسجيل فى المبادرة للشباب من دول: مصر والجزائر وأنجولا والكاميرون وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومدغشقر وملاوى وموريتانيا وناميبيا والنيجر ورواندا والسنغال وجنوب إفريقيا وغامبيا ونيجيريا وتوجو وأوغندا، خريجو كليات التعليم العالى لعام 2006 على الأكثر أو لديهم عامان قبل التخرج.