3 مصادر للمراجعات البيئية فى مصر.. تعرف عليها

كتبت ــ منال العيسوى

الملف البيئى أصبح الآن من أهم الملفات الموضوعة على أولويات الدولة المصرية، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها وضع آليات ومعايير للمراجعات البيئية، فمصر لديها 3 مصادر للمراجعات.

ويعد تقرير توصيف تغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي، هو إحدى آليات المراجعة البيئية، ويقوم بدراسة الوضع في ثلاثة بلدان بالشرق الأوسط منها مصر، كما تسعى هذه الآلية إلى تحديد الفجوات في مجال المناخ ، من خلال التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والنقل.

ويأتى وأيضا التحليل البيئي القطرى، ضمن الآليات الثلاثة للمراجعة البيئة فى مصر، باعتباره دراسة شاملة، يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي لتوصيف قطاع البيئة فى مصر.

أما تقرير حالة البيئة فهو الآلية الثالثة للمراجعة البيئة فى مصر، وهو تقرير وطني يعد سنويا من أجل الوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة بحثت منذ أيام مع الين دو سير المدير المعني بشئون البيئة في المنظمة العالمية، أفضل السبل للبدء في الشراكة في مجال إعداد المراجعات البيئية، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها، إضافة لبحث توقيت إجراء المراجعات، فى مجال الاقتصاد الدوار وإدارة المخلفات.