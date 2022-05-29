يا جماله.. شاهد حصاد العنب فى مزارع الأقصر.. بث مباشر

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر لانطلاق موسم حصاد العنب فى مزارع محافظة الأقصر، حيث أنه مع دخول فترة الصيف ينطلق أصحاب المزارع المنتشرة في شرقي وغربي محافظة الأقصر، في حصاد عدد من المحاصيل الزراعية التي يجب أن يتم حصادها في تلك الفترة لتقديمها للأسواق أو البدء في تصديرها للخارج حسب جودة المنتج وصلاحيته للتصدير للخارج.

ومن أبرز المحاصيل في الفاكهة يعتبر "العنب" بمحافظة الأقصر محصول الفاكهة الثالث في الترتيب بعد القصب الأول والمتصدر وبعده الموز الذي يتم زراعته بكثافة جنوبي المحافظة، ويحل بعدهما محصول العنب الذي يتم حصاده في شهور الصيف، حيث يقول المهندس محمد على العديسي صاحب مزرعة عنب بالأقصر، أن تلك الفترة تشهد فترة الحصاد المميزة لنوعين من الفواكهة الهامة لأبناء الصعيد وهي "المانجو" و"العنب"، قائلاً إن العنب ينقسم لنوع بذري وآخر غير بذري حسب لون الثمرة الخارجي، فيوجد لونين أحمر وأبيض وأسود.

ويضيف المهندس محمد على العديسي لـ"اليوم السابع"، أن حصاد العنب يتطلب خبرات جيدة من المزارعين والمشاركين في الحصاد فالتعامل معه يحتاج لأيادي تعرف كيف تتحرك وكيف تحصد "العنقود" الواحد من العنب بسلاسة دون الإضرار به ليكون صالح للوضع داخل الصندوق، حيث يتم مع بدء الحصاد للعنب تجميع العمالة وتجهيز كافة المعدات اللازمة لهم لتقديم أفضل ساعات من الحصاد بكل سهولة ويسر، موضحاً أن أصحاب المزارع يبدأون في تلك الفترة من العام في جمع العنب بعد طرح البذور لمدة طويلة حيث أن الأقصر من المناطق التي تتميز بالإنتاج المبكر لمحصول العنب.



العنب فى الاقصر



العنب



حصاد العنب