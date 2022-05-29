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وزير التموين لـ"الشيوخ": العالم يمر بأزمة حقيقية تصل لدرجة حرب عالمية ثالثة

الأحد، 29 مايو 2022 01:31 م
وزير التموين لـ"الشيوخ": العالم يمر بأزمة حقيقية تصل لدرجة حرب عالمية ثالثة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

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قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إننا نمر بأزمة حقيقة تصل إلى درجة الحرب العالمية الثالثة، مضيفا :" الموقف الذي نمر به أزمة اقتصادية ليست محلية أو إقليمية بل أزمة عالمية".
 
وأشار "مصيلحى" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  إلى أن الأسعار العالمية ارتفعت لدرجات غير مسبوقة، فقد ارتفعت أسعار النقل وغيرها، مضيفا :" الموقف صعب جدا".
 
وتحدث "مصيلحي" عن فكرة تحديد الأسعار التى دعا إليها عددا من نواب مجلس الشيوخ، قائلا :" لكي نحدد سعر سلعة لابد أن نكون نوفر منها 70% من السلع" مضيفا :" لا يمكن أن نحدد أسعار السلع مهما كانت قوة الحكومة والرقابة طالما لم نوفر 70% من السلع، ولكي نحدد سعر السلع يكون لدينا المعلومات الكاملة عن تلك السلعة".
 
وشدد "مصيلحي" على فكرة الرقابة، قائلا:" لابد من الرقابة" مضيفا:" الحكومة تحدد سعر السلع فى الأوقات المحددة والظروف الطارئة ضاربا المثل بتحديد سعر الخبر أو العيش الحر"، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر العيش نظرا إلى الظروف الحرجة".
 
وأضاف:" فى ظروف محددة يمكن تسعير بعض السلع لفترت زمانية محددة".
 
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (1)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (2)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (3)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (4)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (5)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (6)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (7)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (8)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (9)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (10)
 
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (11)

 


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