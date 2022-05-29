ننشر أسماء المتوفين في حادث بيارة الصرف الصحي بالغربية والتحفظ عليهم بالمشرحة

الغربية - مصطفى عادل

حصل اليوم السابع على أسماء المتوفين الأربعة في حادث اختناق 5 أشخاص في بيارة صرف صحي بقرية كوم عبود التابعة لقرية قرانشو بمركز بسيون، حيث استقبلت مستشفى بسيون المركزي جثث كلا من " قدري.ا.ا"، " احمد.ا.ا"، " "السيد.م.ا"،" احمد ر.س"، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم وضع المصاب الخامس في العناية المركزة لخطورة حالته.

ولقي 4 أشخاص حتفهم واصيب خامس بإصابات خطيرة إثر تعرضهم لاختناق شديد أثناء قيامهم بتسليك بيارة صرف صحي بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثث لمستشفى بسيون ووضع المصاب على جهاز الانعاش الرئوي بالعناية المركزة لخطورة حالته.

واستقبلت مستشفى بسيون المركزي منذ قليل برئاسة الدكتور محمد الشرقاوي مدير المستشفى 4 جثث ومصاب خامس باختناق شديد وحالته خطيرة، أثناء تسليكم بيارة صرف صحي بقرية قرانشو.

وتلقي اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة باختناق 5 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية قرانشو وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف وتم انتشال 4 جثث، والخامس مصاب وحالته خطيرة، للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.