مصرع مواطن بحادث احتراق وانهيار منزل فى العجوزة وشهود يروون الكواليس.. فيديو

كتب - أحمد عبد الهادي - كريم صبحي

كشف شهود عيان، كواليس 3 ساعات قضاها ضحية حريق وانهيار عقار بمنطقة ميت عقبة، بعد العثور على جثته أسفل العقار، وتحديدا في المنور، حسب رواية شهود العيان.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة ميت عقبة التابعة لدائرة قسم العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخص وتم نقله الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العجوزة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عنها وفاة شخص ونقل الى المستشفى.

وتظهر العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى.