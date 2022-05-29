مصادر أمريكية: واشنطن سترسل أنظمة صواريخ طويلة المدى لأوكرانيا

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عن المصادر قولها، اليوم الأحد، إن هذا يأتي بعد أن طلب مسئولون أوكرانيون من الولايات المتحدة إرسال نظام إطلاق متعدد للصواريخ أو نظام صواريخ مدفعية متنقلة.



وأوضحت أن هذه الأنظمة ستكون بمثابة نقلة تحسينية كبيرة بالنسبة للنظام المدفعي الحالي في أوكرانيا، نظرا لأن النظام الصاروخي المتعدد يمكنه الإطلاق إلى مدى يصل إلى مئات الكيلومترات وأما النظام الثاني فيمكنه إطلاق نفس نوعية الذخيرة التي يطلقها النظام الأول.



ومن جانبه، قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون" إن بلاده على دراية بطلبات الجانب الأوكراني سواء السرية أو العلنية بشأن النظام الصاروخي متعدد الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا ينبغي استباق القرارات التي لم تتخذ بعد في هذا الشأن.