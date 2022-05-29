"مش بتخلف ونفسها في عيل".. تفاصيل ضبط شاب ساعد شقيقته في خطف طفل بالجيزة

كتب – أحمد عبد الهادى

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين، قاما باختطاف طفل أثناء لهوه أمام مسكنه بالجيزة، حسب ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من شخص- مقيم بدائرة القسم، يفيد باختطاف نجله (سن 3 سنوات)، أثناء لهوه أمام العقار سكنهما، وبالانتقال والفحص تبين قيام رجل وسيدة باصطحاب نجل الـمُبلغ المذكور من أمام مسكنه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، ومعهم الطفل المختطف واعترفوا في التحقيقات، بارتكاب الواقعة رغبة منهما فى الاحتفاظ به كنجل للثانية لسابقة زواجها وانفصالها عن زوجها لعدم إنجابها، وأضافا أنهما بتاريخ الواقعة شاهدا الطفل المشار إليه أثناء لهوه بمفرده أمام مسكنه وتمكنا من استدراجه واصطحابه لمسكنهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.