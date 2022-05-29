مساجد أوقاف بئر العبد بشمال سيناء تشارك بفعاليات البرنامج الصيفى للأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

شاركت مساجد مركز بئر العبد بشمال سيناء فى فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال التابع لوزارة الأوقاف، وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء إن البرنامج يقام بالمساجد مجانا ، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع وهى الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر مباشرة ، ويستمر حتى نهاية العطلة الصيفية ، تحت إشراف أئمة المساجد المتميزين .

ويشمل البرنامج الصيفى للاطفال بالمساجد على تدريس حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، و دروس فى السيرة النبوية.

وسبق وأعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء بدءًا للمحفظين المعينين على درجة مالية تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بعودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء ، يواصل المحفظون المعينون على درجة مالية بالأوقاف عملهم فى التحفيظ بالمساجد التي يعملون بها، ومقررا ان يتواصل حتى نهاية العطلة الدراسية الصيفية:

وأوضح الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة بأن العمل بمكاتب التحفيظ بالمساجد المقررة ويقوم قسم شئون المساجد والقرآن الكريم بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية ،ومفتشى المتابعة و الدعوة بمتابعة التنفيذ وتقييم الآداء.