محللون عرب: الشراكة بدأت بمصر والإمارات والأردن وستتبعها دول أخرى

كتب رامى محيى الدين

علق محمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، على توقيع وثيقة التكامل بين الدول الثلاث " مصر والإمارات والأردن "، قائلا إن التعاون بين الدول الثلاث مهم جدا خلال الفترة الحالية، وهذا التعاون من المبادئ التي أنشئت من أجلها جامعة الدول العربية.

وأكد خلال مداخلة له بحلقة في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة، على أن التعاون بدأ بالدول الثلاث، مصر والإمارات والأردن، وسيتبعها دول أخرى في الطريق، مشيرا إلى أن مقومات التنمية الصناعية موجودة بين الدول، وأن مقومات الصناعة أيضا موجودة وهو شيء مهم جدا من حيث توافر المواد الخام اللازمة للصناعة .

وأوضح أنه تم استقبال هذه الخطوة بتفاؤل وترحيب كبير، خاصة وأنها تشمل الاتفاقات على صناعات في غاية الأهمية مثل مجال الأدوية والمعادن والمنسوجات والبتروكيماويات والزراعة والأغذية والأسمدة.

وفال المحلل السياسى الأردني زيد النوايسة إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هى الأهم لمصر والأردن والإمارات منذ عقود، خاصة عندما نتحدث عن إنتاج غذائى ودوائى لتحقيق الأمن الغذائى والدوائى فى ضوء الظروف الضاغطة عالمياً، مؤكدا انه ليس من الضرورى ان يتم البدء بعدد كبير من الدول العربية في تلك الشراكة وأنها بدات بـ3 دول وستنضم ليها دول أخرى في المستقبل.