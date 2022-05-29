لجنة التحقيق الروسية: قتل وجرح مدنيين نتيجة قصف لميكيفكا ودونيتسك

كتب أحمد عرفة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستوثق المعلومات الجديدة حول جرائم قوات الأمن الأوكرانية مثل قصف ميكيفكا ودونيتسك، بالإضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها سكان منطقة زابوروجيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه أثناء التحقيق في القضايا الجنائية، ستوثق لجنة التحقيق الروسية المعلومات المتعلقة بجرائم قوات الأمن الأوكرانية الأخرى، وقتل وجرح مدنيون يوم الأحد نتيجة قصف مدينتي ميكيفكا ودونيتسك، وهناك أطفال بين الجرحى.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أن التحقيق سيتخذ إجراءات لتحديد قادة الجماعات المسلحة الأوكرانية المتورطة في هذه الجرائم من أجل تحميلهم المسؤولية الجنائية، مشيرة إلى أن المدنيين في منطقة زابوروجيا ممن يقفون مع روسيا يتعرضون للسجن مدى الحياة والعنف الجسدي وتدمير ممتلكاتهم.

ولفتت لجنة التحقيق الروسية إلى أن محققي لجنة التحقيق سيسجلون ويدرسون هذه البيانات كجزء من التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم نظام كييف، كما سيتخذون إجراءات لتحديد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.