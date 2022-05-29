قطع المياه عن مركز ناصر ببنى سويف لاستكمال العمل بخط طرد محطة الرفع الرئيسية

بنى سويف- هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن مركز ناصر بالكامل وضعفها بمركز الواسطى ، وذلك اليوم الأحد، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً لتوقف محطات مياه الشرب بمركز ناصر، وذلك لاستكمال العمل بخط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمركز ناصر.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.