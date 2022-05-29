قارئة تطالب بصندوق قمامة فى شارع خالد بن الوليد بشبين الكوم.. ورئيس المدينة يرد

أمنية فايد- المنوفية - محمد فتحى

أرسلت القارئة أميرة مجدى سرور، والمقيمة فى مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة في شارع خالد بن الوليد المتفرع من صبرى أبو علم بمدينة شبين الكوم.



وقالت: "اعتاد الأهالى خطأ على وضع القمامة في هذا المكان والتي يمكن أن تتراكم بصورة كبيرة مع انتشار الحشرات والروائح الكريهة وهو ما يضر بصحة الأطفال والكبار".



وناشدت القارئة، المسئولين في الحى وضع صندوق قمامة بغطاء يمكن أن يجمع فيه القمامة ويقوموا برفعه يوميا.

ومن جانبه أكد اللواء وحيد الحضرى رئيس مجلس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم فحص الشكوى اليوم والعمل على حلها على الفور، مؤكدا "نعمل يوميا فى جمع القمامة بجميع شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة".

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".