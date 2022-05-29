فوربس: وفاة الملياردير الأمريكى من أصل مصرى فايز صاروفيم عن عمر 93 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية إن الملياردير الأمريكى من أصل مصرى فايز صاروفيم قد توفى أمس السبت، فى منزله بولاية تكساس عن عمر يناهز 93 عاما.

وكانت عائلة صاروفيم القبطية قد غادرت مصر ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 1946، ودرس فى جامعة هارفارد قبل أن يدخل مجال التمويل وطور موهبته فى انتقاء الأسهم، وبـ 100 ألف دولار حصل عليها من والده، أطلق شركته فايز صاروفيم وشركاه فى عام 1958.

وإلى جانب الشركة الناشئة فى رأس المال، قدم له والده نصيحة، أخبره بألا يتقاضى راتبا، ولكن يعيد أى أرباح إلى الشركة حتى يعطى العملاء أفضل خدمة ممكنة، وأن الأرباح ستأتى لاحقا.

وإلى جانب كونه وريث عائلة صاروفيم الثرية، عمل فايز كمدير لعدد من صناديق بورصة عائلة دريفوس، المساهم الأصلى وثانى أكبر المساهمين فى شركة كيندر مورجان، وامتلك جزءا من فريق هيوستن تكسانز، خامس أغلى فرق الدورى الوطنى لكرة القدم الأمريكية بقيمة 1.55 مليار دولار.

وفى سبتمبر الماضى، وصلت ثروته إلى 1.91 مليار دولار، وحل فى قائمة فوريس لأغنياء العالم فى المرتبة 847، فى عام 2015. وبلغت إجمالى أصول استثماراته أكثر من 30 مليار دولار.

وكان صاروفيم قد حل في المرتبة السادسة لقائمة أغنى 8 مليارديرت من أصول عربية فى عام 2020، وتقدر ثروته، ومصدرها إدارة الأموال، بـ1.1 مليار دولار، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس المشارك للاستثمارات في شركة إدارة الأموال «فايز صاروفيم وشركاه»، والمسماة بـ"سفينيكس".