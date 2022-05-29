ضبط 8 مواطنين نقبوا عن الآثار أسفل منزل أحدهم بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 8 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل البلاغ وبحوزتهم (معدات وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمعاينة العقار المشار إليه تبين وجود حفرة عميقة بالطابق الأرضى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.