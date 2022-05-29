صحة الرئيس الروسى تثير اهتمام الغرب.. صحف تزعم: لم يتبق له سوى 3 أعوام

كتبت رباب فتحى

استمرت الصحف البريطانية فى تسليط الضوء على المزاعم المتعلقة بصحة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ونقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية تحذير ضابط فى جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بأنه لم يبق أمامه سوى 3 سنوات فقط ليعيشها بسبب إصابته بمرض السرطان.





وأوضحت الصحيفة أن مصادر المخابرات الروسية أصبحت قلقة بشكل متزايد بشأن صحة الزعيم الروسى، ووصف الضابط حالة الرئيس الروسى بأنها " شكل حاد من السرطان يتطور بسرعة "، حيث تصاعدت التكهنات بأن بوتين كان يعانى من شكل من أشكال المرض الخطير وسط العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأوضح الجاسوس أن الزعيم فى زمن الحرب "لم يتبق له أكثر من عامين إلى ثلاثة أعوام"، كما أنه يفقد بصره، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا ميرور".

وظهرت أخبار مرض الزعيم الروسى المزمن كجزء من رسالة سرية من العميل الروسى الذى لم يذكر اسمه إلى عميل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى السابق بوريس كاربيتشكوف.

وحذرت الرسالة من أن بوتين يرفض ارتداء النظارات بسبب مخاوف من أنها قد تكشف ضعفه فضلا عن أنه يهاجم مرؤوسيه الآن "بغضب لا يمكن السيطرة عليه".

وتأتى هذه التطورات مع استمرار تسرب أنباء تدهور صحته إلى خارج روسيا عبر قناة على تطبيق "تليجرام" تدعى أن لديها مصادر داخل الكرملين.

وبحسب ما ورد خضع بوتين لعملية جراحية "ناجحة" للسرطان هذا الشهر ويتعافى بعد نصيحة من الأطباء بأن العلاج "ضروري"، وفقًا لقناة General SVR على تليجرام.

وظهرت هذه الأخبار قبل ساعات فقط من ظهور بوتين فى لقاء تلفزيونى حكومى مع حليفه ألكسندر لوكاشينكو فى سوتشى، عندما التقطت الكاميرا وهو يلوى قدميه بشكل محرج أثناء جلوسهما لإجراء محادثات.

هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها تصوير بوتين وهو يقوم بالحركة الغريبة، التى تم التقاطها بالكاميرا خلال لقاء مع رئيس طاجيكستان قبل أسبوع، وتأتى على خلفية شائعات بأنه يعانى من مرض باركنسون.

واقترح النقاد أن الحركة قد تكون محاولة للتغطية على نوع التشنجات اللاإرادية التى يسببها مرض باركنسون - بعد أن شوهد بوتين يهز ذراعه قبل اجتماع آخر مع لوكاشينكو فى 18 فبراير.

منذ ذلك الحين، شوهد وهو يمسك بذراعى الكراسى وزوايا الطاولات فيما يعتقد البعض أنه محاولة لإخفاء أى اهتزاز.

كما ألمحت مصادر أخرى أن الحالة الصحية للرجل القوى سيئة، محذرين من أنه غير قادر على الحفاظ على التركيز لفترات طويلة من الوقت دون أخذ فترات راحة "لتلقى العلاج".

وبدأت الهمسات حول صحة بوتين قبل عامين على الأقل عندما قيل إنه يعانى من مرض باركنسون والسرطان، لكنه تلقى اهتمامًا متجددًا فى أعقاب العملية العسكرية فى أوكرانيا.