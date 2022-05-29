"صاحب عقار طلب الإيجار من المستأجر فغزة بزجاجة".. تفاصيل

كتب – أحمد عبد الهادى

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف ملابسات حادث إصابة شخص بمنشأة ناصر بالقاهرة في مشاجرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة، وذلك حسب بلاغ مقدم لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقباله مصابا بجرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وجاء بالتحقيقات، حسب أقوال المجنى عليه، حدوث مشادة كلامية بينه وبين صاحب ورشة - مقيم بذات العنوان، بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للمصاب بصفته نجل مالك العقار، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب وإحداث إصابته بزجاجة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.