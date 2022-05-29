سيدة وشقيقها يختطفان طفلا.. والشرطة تلقي القبض عليهما في الجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين، لقيامهما باختطاف طفل أثناء لهوه أمام مسكنه بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باختطاف نجله (سن 3) أثناء لهوه أمام العقار سكنهما. بالانتقال والفحص تبين قيام رجل وسيدة باصطحاب نجل الـمُبلغ المذكور من أمام مسكنه.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقته- مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل الـمُختطف.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة رغبة منهما فى الإحتفاظ به كنجل للثانية لسابقة زواجها وإنفصالها عن زوجها لعدم إنجابها، وأضافا أنهما بتاريخ الواقعة شاهدا الطفل المشار إليه أثناء لهوه بمفرده أمام مسكنه وتمكنا من إستدراجه وإصطحابه لمسكنهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.