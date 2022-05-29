زلزال بقوة 5.4 يضرب شرق اليابان

وبحسب الهيئة فقد وقع الزلزال على عمق حوالي 50 كيلومترا ، حيث سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني -المكون من 7 درجات- في أجزاء من منطقة إيباراكي شمال شرق طوكيو.



ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع اصابات او اضرار جسيمة في الممتلكات، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.