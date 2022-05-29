زلزال بقوة 5.4 يضرب شرق اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.4 درجة بمقياس ريختر وقع قبالة ساحل محافظة إيباراكي في شرق اليابان اليوم الأحد، غير أنه لم يكن هناك تهديد بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وبحسب الهيئة فقد وقع الزلزال على عمق حوالي 50 كيلومترا ، حيث سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني -المكون من 7 درجات- في أجزاء من منطقة إيباراكي شمال شرق طوكيو.
ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع اصابات او اضرار جسيمة في الممتلكات، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.
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