روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب ووسط البلاد حتى 6 يونيو المقبل

وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، "أنه تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت في 11 مطارا روسيا حتى الساعة 03:45 بتوقيت موسكو إلى يوم 6 يونيو المقبل ".



وأضافت أن الحظر الذي تم إدخاله في 24 فبراير الماضي، يشمل المطارات في مدن أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفيروبول، ويليستا، مشيرة إلى أن كل المطارات الروسية الأخرى تعمل بنظامها العادي.



وصدرت توصيات لشركات الطيران الروسية بتقديم خدمات جوية عبر طرق بديلة، باستخدام مطارات سوتشي وفولغوجراد ومينيرالني فودي وستافروبول وموسكو.



وأغلقت روسيا المجال الجوي في مناطقها الجنوبية والوسطى منذ 24 فبراير الماضي تزامنا مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.