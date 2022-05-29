رصف شارع عرابى بكفر صقر بالشرقية بطول 1500 متر تكلفة 160 مليون جنيه.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس صبحى الهادى رئيس مركز ومدينة كفر صقر، نسب تنفيذ أعمال رصف الطرق الرئيسية والداخلية بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة معاير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عرابى بداية من شارع الكنيسة، وصولاً لمنطقة السلخانة بطول 1500 متر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وبتكلفة مليون و160 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جارى كشط الطبقه المتهالكه من الشارع للبدء فى تنفيذ أعمال الرصف مع مراعاه الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، فضلاً عن تجميل وتطوير الشوارع الجانبية التى يصعب رصفها ببلاط الإنترلوك، وذلك ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذهــا بالمنطقة لإظهار الشكل الجمالى للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.



رصف الطريف بكفر صقر



رصف الطريف بكفر صقر