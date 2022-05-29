ربة منزل تحاول التخلص من حياتها بتناول الحبة السامة بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية فريق المحافظات

أقبلت ربة منزل في الـ17 من عمرها على التخلص من حياتها عن طريق تناولها لحبة الغلال السامة.

تلقي اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من البحث الجنائي بورود إشارة من المقدم فتحي محمد هاشم بتلقي بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول ربة منزل تدعي "جميلة.م" 17 عاما في حالة إعياء شديد نتيجة إقبالها علي الانتحار بتناول حبة الغلة المميتة وبالفحص تبين أنها مقيمة بقرية ميت طاهر مركز منية النصر.

وبسؤال ذويها أكدوا ما تم ذكره وأن السبب في ذلك هو مرورها بحالة نفسية سيئة مما دعاها للإقبال علي ذلك وانهم فور علمهم نقلوها مسرعين لمستشفي منية النصر المركزي، وانهم لا يتهمون أحد بذلك ولا توحد شبهة جنائية.

تم احتجازها بمستشفي منية النصر المركزي ووضعها تحت الرعاية الطبية، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.