رئيس الحكومة الإسبانية مهنئا الملكى بلقب دورى الأبطال: مبروك يا ريال مدريد

فاطمة شوقى

نقل بيدرو سانتشيز، رئيس الحكومة، تهنئته إلى فريق ريال مدريد بالفوز بلقب دورى أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة، التي تحققت بالفوز بهدف نظيف على ليفربول في باريس، وهو المكان نفسه الذي فاز فيه الفريق الأبيض بلقبه القاري الأول، عام 1956، قائلا "حيث بدأ مشجعو ميرينجو، قبل 66 عامًا، يشعرون بالفخر لكونهم أبطال أوروبا"، كما نُشر في رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وقال سانتشيز في شبكاته الاجتماعية: "مبروك يا ريال مدريد، كان ذلك في باريس حيث بدأ مشجعو ميرينجو، قبل 66 عامًا ، بالفخر لكونهم أبطال أوروبا.. واليوم كرروا ذلك مرة أخرى! تهانينا!"، حسبما نقلت وكالة "إيفى" الإسبانية.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "دي فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وبعد اللقاء احتفل اللاعبون بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ورفع القائد البرازيلي مارسيلو الكأس، للمرة الخامسة في تاريخه.

وجاء هدف ريال مدريد عبر البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 59 من كرة سريعة أمام المرمى، من تمريرة فيدي فالفيردي من الجهة اليمنى.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة؛ بسبب شغب الجماهير، حيث تواجد عدد كبير منهم خارج الملعب وعدم استطاعتهم الدخول، لاقتحام آخرين ملعب المباراة بدون تذاكر وحجز أماكنهم.

ويواجه ريال مدريد الإسباني بطل دورى أبطال أوروبا، نظيره إينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي، على كأس السوبر الأوروبي، المقرر له فى شهر أغسطس المقبل فى فنلندا.

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت، يوم 10 أغسطس المقبل، على الملعب "الأولمبي" فى مدينة هلسنكى العاصمة الفنلندية.