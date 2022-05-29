خطوة جديدة لخدمة طلاب الصعيد.. جامعة الأقصر تعلن عن إنشاء كلية العلوم

الأقصر – أحمد مرعى

فى خطوة جديدة مميزة لخدمة أبناء الصعيد، أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمنعقد اليوم بجامعة بنها، على إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة.

وأكد الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الموافقة جاءت بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب العام المقبل، يشار إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها؛ "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.

وفى نفس السياق، تواصل جامعة الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية في مدينة طيبة، حيث أجرى الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمدينة طيبة لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجارية في كليتي العلوم والتربية والمدينة الجامعية ومركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، واستهل رئيس الجامعة جولته التي رافقه فيها الدكتور محمود النوبي مدير مركز ضمان الجودة، والأستاذ جمال سيد، أمين عام الجامعة، والفريق الهندسي المسؤول عن الإنشاءات وأعمال التشطيبات النهائية ورفع الكفاءة بالعمارة السكنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتي وصلت نسب التنفيذ بها حوالي 80٪.

واستكمل الدكتور محمد محجوب جولته بتفقد سير أعمال إنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، والذي يضم ثلاث قاعات كبرى تستوعب 250 جهاز كمبيوتر، وتابع رئيس جامعة الأقصر، سير أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية، والتي وصلت إلى نسبة تنفيذ بلغت 95٪، مشددا على سرعة الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة في أعمال تنفيذ الملاعب متعددة الأغراض، والموقع العام بالكليتين، فضلًا عن الانتهاء من تجهيز أنظمة إطفاء الحريق على أفضل مستوى من الجودة، استعدادًا لاستقبال الطلاب خلال العام الجديد، في مناخ تعليمي يليق باسم جامعة الأقصر.



جامعة الأقصر تعلن موافقة الأعلى للجامعات لإنشاء كلية العلوم (1)



جامعة الأقصر تعلن موافقة الأعلى للجامعات لإنشاء كلية العلوم (2)