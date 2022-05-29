حصاد التعاون الدولى خلال شهر مايو.. فيديو وإنفوجراف

كتب محمد أسعد

شهد شهر مايو، فعاليات متعددة ولقاءات مكثفة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ضوء رؤية الدولة التنموية 2030، وتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ويستعرض التقرير التالي أبرز أنشطة وزارة التعاون الدولي خلال شهر مايو:-

شاركت وزيرة التعاون الدولي في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي يعقد فعليًا لأول مرة منذ عام 2020، حيث عقدت لقاءات مكثفة مع مسئولين حكوميين، والقطاع الخاص وتحالفات المناخ، والأذرع التنموية للمؤسسات الخاصة الكبرى، لبحث التعاون في إطار تنظيم مصر لمؤتمر المناخ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

افتتحت وزيرة التعاون الدولي، أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية في إطار تعزيز العلاقات المصرية البريطانية، والتقت "المشاط" أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسئولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال في العاصمة البريطانية لندن، حيث ألقت كلمة حول تنظيم مصر مؤتمر المناخ، وتم التباحث بشأن سبل التعاون المشترك، واستعراض الإجراءات المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة Google Zeitgeist والتي تنظمها الشركة العالمية جوجل بالمملكة المتحدة، بمشاركة العديد من المسئولين الحكوميين وصناع القرار ورواد الاعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من بينهم جوجل ويوتيوب ويونيبي وغيرهم، حول كيفية بناء مستقبل أفضل والمضي قدمًا في جهود التعافي.

انعقاد الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، وتوقيع عدد من وثائق التعاون المشتركة، ومذكرات التفاهم في مجالات تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، والتعاون الفني والعلمي في مجال الأرصاد الجوية، والنهوض بالمرأة والأسرة والمسنين، وتنمية الصادرات، ومجال المعارض والأسواق الدولية، واتفاقية إطارية في مجال التعليم والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم في مجال التشييد والبناء، والتعاون الزراعي، ووأخرى في مجال أسواق المال، وتفعيل التعاون الاستثماري.

لقاء بعثة المستثمرين ومجتمع الأعمال الأمريكي، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، التي ضمت نحو 40 من كُبرى المؤسسات الأمريكية العاملة في مختلف مجالات التنمية، من بينها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية DFC، ومؤسسة أباتشي، وألي باور، وبنك أوف أمريكا، وبوينج، وجوجل، وسيتي بنك، وجنرال إلكتريك، وصندوق الاستثمارات المصري الأمريكي، وجنرال موتورز، واتش اس بي سي، واي بي إم، وفيردوكس، ويونايتد أيلاينز، وستاندارد تشارترد بنك، وبيبسيكو.

شاركت وزيرة التعاون الدولي، افتراضيًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي عقدت بمدينة مراكش، بالمغرب، في عدة جلسات نقاشية، كما ألقت كلمة خلال الجلسة العامة لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأيدت القرارات التي تمت اتخاذها بشأن تعزيز أعمال البنك في قارة أفريقيا، كما شاركت في جلسة نقاشية حول إجراءات الحكومة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

عقد احتفالية الشراكة المصرية الأوروبي، وتوقيع منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو، في قطاعات التنمية الريفية المتكاملة، وإدارة المالية العامة، ومشروع استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى، واللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، وبرنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة.

لقاء السفير الإيطالي بالقاهرة وبحث التعاون المشترك في ضوء البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، ومناقشة مد الشريحة الثالثة من البرنامج لتنفيذ مشروعات تنموية، ومناقشة التعاون في مجال إطار تنظيم مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

لقاء السيدة مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، خلال زيارتها لمصر، لبحث التعاون المشترك في ضوء التحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود المستقبلية للحد من الكوارث في ضوء أولويات التنمية في مصر وخطة 2030،

نظمت وزارة التعاون الدولي وجمعية رجال الأعمال المصريين، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن استضافة مصر النسخة الثامنة من المنتدى الأفريقي لريادة الأعمال والابتكار للسيدات، وذلك خلال 26-27 سبتمبر المقبل، وتعد مصر أول دولة تستضيف المنتدى في منطقة شمال أفريقيا.

شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية افتراضية تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27" وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية NET Zero، التي نظمتها رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ، وتحالف جلاسجو المالي من أجل تقليل الانبعاثات ودعم العمل المناخي.

شهدت وزيرة التعاون الدولي، افتراضيًا، إطلاق صندوق ازدهار برأسمال 170 مليون دولار، والذي يأتي نتيجة التعاون المثمر بين شركة إزدهار وعدد من شركاء التنمية، بهدف تعزيز الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم وتعزيز الدعم التشغيلي لهذه الشركات.

لقاء أمبرويز فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، بحضور ألفريدو أباد، المدير الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، لمتابعة ملفات التعاون الجارية في إطار رؤية الدولة التنموية، ومواصلة المشاورات على مستوى التعاون مع البنك في ضوء تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ «COP 27» بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وبحث الفعاليات المرتقب عقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في سبتمبر المقبل، استعدادًا لقمة المناخ و"يوم التمويل"، الذي يعقد على هامش القمة.

شاركت وزيرة التعاون الدولي، افتراضيًا، في جلسة حول تمويل النمو الأخضر واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول آليتي التوأمة المؤسسية والتعاون الفني لتعزيز تبادل الخبرات بين الجهات المصرية ونظيرتها الأوروبية، بمشاركة أكثر من 130 من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية، في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.

شاركت وزارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الدولي لفرص التمويل البديل، الذي تنظمه وزارتا التخطيط والمالية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أقر مجلس النواب اتفاقيتي تمويل تنموي الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو لتنفيذ مترو الإسكندرية، والثانية بقيمة 15 مليون يورو من ألمانيا لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح مركز «مارك» للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، أول مركز أبحاث متخصص في البحوث والدراسات الإكلينيكية «السريرية» تابع للقطاع الخاص في مصر.