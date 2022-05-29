حبس 5 متهمين بخطف مواطن بسبب خلافات مالية بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 5 متهمين بخطف مواطن 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم باختطاف أحد الأشخاص واحتجازه بسبب خلافات مالية فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد المواطنين باختطاف (شقيقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) من قِبل مجهولين وأغلق هاتفه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المجنى عليه مُحتجز بإحدى الشركات لتأجير السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المجنى عليه وبصحبته (5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبمواجهة إثنين من المتهمين أقرا بأنه نظراً لقيام المجنى عليه باستئجار السيارتين ملكهما دون سداد قيمتهما الإيجارية، وكذا فك جهاز التتبع منهما لمنعهما من تتبعه مما آثار حفيظتهما، فخططا لاستدراجه واختطافه لإجباره على إعادة السيارتين والتحصل منه على قيمتهما الإيجاريـــــــــة، وعلى إثر ذلك استعانا بباقى المتهمين لاستدراج المجنى عليه واختطافه، واحتجازه بالشركة ملك أحدهم والتعدى عليه بالضرب كما أيد باقى المتهمين أقوالهما، وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق واتهمهم باختطافه والتعدى عليه بالضرب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.