تصدرتها أمريكا.. وجهات رئيسـية لواردات السوق الأوروبى من الغاز المسال

ارتفعت واردات الســوق الأوروبى من الغاز الطبيعى المسـال خلال الربع الأول من عام 2022 إلى مســتوى قياســى جديد، حيث بلغت 32.2 مليون طن مقابل 20 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسـبة نمو غير مســـبوقة بلغت على أسـاس سـنوى 69.5% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين الربع الأول 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن السـوق الأوروبى لجأ إلى شحنات الغاز الطبيعى المسال بهدف تأمين احتياجاته من الغاز، خاصة بعد أن بدأت العملية العسكرية لروسيا فى أوكرانيا أواخر شهر شباط 2022، ومن ثم تنامى المخاوف أن تتأثر إمدادات الغاز من روسـيـا عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا التى تمدها بنحو 40 % من احتياجاتها من الغاز، فى حال أقدمت روسيا على هذه الخطوة أو أن تطال العقوبات الغربية قطاع الطاقة الروسـى، ومن ثم تتراجع إمدادات الغاز.

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية لمنظمة أوابك، إلى أن معظم واردات السـوق الأوروبى جاءت خلال الربع الأول 2022 من ســت وجهات رئيسـية تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة غير مسبوقة بلغت 16.1 مليون طن بما يعادل نحو % 50.2 من إجمالى واردات السوق الأوروبى من الغاز الطبيعى المسال، بينما جاءت روسيا فى المرتبة الثانية بحصة 14.2 %، ودولة قطر فى المرتبة الثالثة بحصة 11.6%.