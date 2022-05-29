تجديد حبس المتهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما فى دار السلام 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل جاره.

تخلص مواطن من آخر فى دار السلام بالقاهرة، بعدما أسكن سكينا فى جسده، بسبب خلافات قديمة بينهما، فتم ضبطه معترفا بجريمته.

وقال القاتل، إن خلافات جمعت بينه والقتيل، تجددت يوم الحادث، حيث تدخل المواطنون لمنع التشاجر، إلا أنه أسكن سكينا فى جسد القتيل انتقاما منه.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء إسعافه إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال (والدة المتوفى، مقيمة بذات العنوان) قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها و(أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وبإجراء التحريات تبين اختباء المتهم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.