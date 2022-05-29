اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 05:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بتروسيف" تُنفذ أول مشروع لخفض غازات الشُعلة ببالإسكندرية للبترول

الأحد، 29 مايو 2022 04:16 م
بتروسيف" تُنفذ أول مشروع لخفض غازات الشُعلة ببالإسكندرية للبترول غاز الشعلة
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسندت شركة الإسكندرية للبترول إلى شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" أحدث شركات قطاع البترول تنفيذ أعمال مشروع خفض غازات الشُعلة، والذي يُعد من المشروعات الهامة والتي تُنفذ لأول مرة في قطاع البترول، من خلال استخدام منظومة Flare IQ  والتي تعتبر من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
 
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الضارة للشعلة – في العديد من المواقع البترولية – وذلك مع قرب استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ العالمية COP27، والذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ ،خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022. 
 
ويمثل مشروع خفض وإدارة غازات الشعلة أهمية كبرى لتخفيف الآثار الضارة على الإنسان والبيئة بالإضافة للجدوى الاقتصادية الكبيرة، حيث يعكس ذلك التزام قطاع البترول بتطبيق أعلى المعايير المصرية والعالمية للحفاظ على البيئة.
 
يذكر أن حرق غاز الشعلة يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النتروجين والهيدروكربونات إضافة إلى مركبات عضوية متطايرة وغيرها، حيث سيمثل خفض تلك الغازات وإعادة استخدامها فوائد اقتصادية وبيئية كبرى باستخدام تقنية  Flare IQ  بالتعاون مع شركة بيكرهيوز حيث تعتمد تلك التقنية الذكية على استخدام الخوارزميات والبرمجيات المتقدمة لضبط آداء الشعلة وخفض الانبعاثات الغازية الضارة إلى أقل درجة ممكنة.

غاز الشعلة

خفض غازات الشُعلة

وزارة البترول

خفض الانبعاثات الضارة للشعلة


الموضوعات المتعلقة

"البترول" تؤكد كفاءة منظومة تداول المنتجات البترولية خلال الـ7 سنوات الماضية

السبت، 28 مايو 2022 12:42 م

وزير البترول يلتقى رئيس وزراء بلغاريا فى دافوس..تفاصيل

الخميس، 26 مايو 2022 11:45 ص

وزير البترول يبحث مع شلمبرجير الأمريكية مشروعاتها الحالية في مصر

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:22 م

وزير البترول يلتقى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:18 م

وزير البترول من دافوس: استثمارات بقطاع النفط والغاز بقيمة 10 مليارات دولار العام المالى المقبل.. مصر تعمل على دعم العمل المشترك مع وكالة الطاقة الدولية.. الملا: فرص استثمارية لتوسيع أنشطة شيفرون فى مصر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة