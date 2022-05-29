انعقاد لجان اختيار عمداء كليات الحاسبات ولهندسة والتربية الرياضية بجامعة السويس

السويس - فريق المحافظات

عقدت جامعة قناة السويس عدد من المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظائف عمداء كليات الحاسبات والمعلومات، الهندسة والتربية الرياضية تنفيذا لقرار وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة لترشيح عمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة

وتم وضع عدد من الشروط الخاصة لتشكل لجان اختيار القيادات الجامعية وطريقة تشكيلها ومن هم الاعضاء وشروط الترشح لمنصب عميد كلية

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية جاءت على النحو الآتى عضوان يتم ترشيحهم من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة .

وضمت اللجنة الممثله للجامعة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور سامى هاشم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس الجامعة الأسبق عضواً أساسياً والدكتور عبادي القاضى الأستاذ المتفرغ بكلية طب وجراحة الأسنان وعميد الكلية الأسبق عضواً إحتياطياً.

بينما ضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات لكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عبد الخالق تمام - جامعة بنى سويف - عضواً أساسياً ،الدكتور جمال شفيق أحمد - جامعة عين شمس- عضواً أساسياً ، ممثلى كلية التربية الرياضية ضمت اللجنة الدكتور شريف رضوان الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وعميدها الأسبق عضواً أساسياً ، والدكتور ياسر الوزير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب عضواً إحتياطياً.

أما عن أعضاء لجنة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإختيار عميد كلية الهندسة فضمت الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم الأسبق - جامعة عين شمس- عضواً أساسياً ، الدكتورة إيمان على ثروت - جامعة القاهرة - عضو أساسياً ، ومن ممثلى كلية الهندسة بجامعة قناة السويس ضمت اللجنة الدكتور كمال جاد شاروبيم الأستاذ المتفرغ بالكلية ومحافظ الدقهلية الأسبق ونائب رئيس الجامعة الأسبق ، والدكتور إبراهيم القرش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة وعميدها الأسبق .

كما ضمت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لإختيار عميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور معتز خورشيد - وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق - جامعة القاهرة - عضواً أساسياً ،الدكتور محمود أبو النصر عضواً أساسياً ، ومن ممثلى كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور محمد حلمى عمران الأستاذ المتفرغ بالكلية وعميدها الأسبق عضواً أساسياً و الدكتور محمد السيد وحيد الأستاذ المتفرغ بالكلية وعميدها الأسبق.