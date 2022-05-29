الوطنية للصحافة: تطبيق إخبارى للصحف القومية والحزبية والخاصة 30 يونيو

كتب أحمد عرفة

قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة لسيت ضد تعيين صحفيين جدد ولكن المؤسسات الصحفية القومية بها 4000 صحفى حاليا.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن صحافة الخبر أصبحت لا تصلح فى الصحف الورقية المطبوعة حاليا ويجب التركيز على المقال والتحقيق والتحليل الصحفي.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة الوطنية للصحافة تطلق تطبيقا إخباريا يضم كل الإصدارات الصحفية القومية والحزبية والخاصة فى 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن المحتوى الصحفى الذى تقدمه المؤسسات الصحفية القومية جيد ولكننا دائما نحتاج إلى الأفضل.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن توزيع الصحف المسائية كان محدودا وغير مرض لذلك قررنا إيقاف الطباعة وتحويلها إلى مواقع إلكترونية.