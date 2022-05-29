اليوم السابع
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القبض على لصوص مركبات التوك توك في القاهرة

الأحد، 29 مايو 2022 12:19 م
القبض على لصوص مركبات التوك توك في القاهرة جريمة سرقة التوك توك-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سائق "توك توك")، بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بدائرة القسم، استقل بصحبته أشخاص "غير معلومين لديه"، وقاموا بتهديده باستخدام سلاح نارى وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا منه على المركبة خاصته ولاذوا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم الأسلحة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتصرفهم فى مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبيعها (لشخصين ، مقيمين بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وبحوزتهما المركبة المستولى عليها ومركبة أخرى مُبلغ بسرقتها ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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