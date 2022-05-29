القبض على جنود بريطانيين بتهمة توريد كوكايين قبل مشاركتهم باليوبيل البلاتينى للملكة

كتب: إيهاب محمد

كشف موقع "نيويورك بوست"، أن وزارة الدفاع البريطانية اعتقلت 6 جنود بريطانيين ومحارب قديم للاشتباه فى ارتكابهم جرائم توريد الكوكايين وغسيل الأموال قبل أيام فقط من احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة.

وقال التقرير: "تم اعتقال المشتبه بهم السبعة، فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضى، خلال مداهمة نفذتها الشرطة العسكرية الملكية فى ثكناتهم بإنجلترا"، وبحسب ما ورد حدثت مداهمات فى عقار بوندسور، وكذلك فى ويلز وأيرلندا الشمالية.



تقرير نيويورك بوست

وأوضحت الصحيفة، أن الجنود الأيرلنديون الستة من الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندى، الذين من المقرر أن يقودوا العرض العسكرى الشهير "Trooping the Color" للاحتفال بمرور 70 عامًا على تولي الملكة العرش، يوم الخميس القادم.



صورة للحرس الملكى البريطانى

وقالت وزراه الدفاع البريطانية لـ"نيويورك بوست"، فيى بيان: "كجزء من عملية مخططة، ألقت الشرطة العسكرية الملكية القبض على ستة من جنود الحرس الأيرلندى ومحارب قديم في كولد ستريم من جميع أنحاء المملكة المتحدة، للاشتباه فى التآمر لتوريد المخدرات وإقراض الأموال وجرائم غسل الأموال".

وأضاف: "لا يتسامح الجيش مع أي نوع من السلوك غير القانوني أو الاحتيالي، وبما أن هذا هو الآن موضوع تحقيق مستقل للشرطة العسكرية الملكية، فمن غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات"، وأكدت وزارة الدفاع عدم مشاركة أي من الجنود الخاضعين للتحقيق في احتفالات اليوبيل التي ستبدأ الأسبوع الجارى.