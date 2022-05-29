العربية : دوي انفجارات في مدينة خاركيف بعد زيارة للرئيس الأوكراني

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوي انفجارات في مدينة خاركيف بعد زيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى.

قام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بزيارة قوات بلاده المتمركزة على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان اليوم الأحد إن الزيارة تعد الظهور الرسمي الأول لزيلينسكي خارج منطقة كييف منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في بلاده في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضاف المكتب الرئاسي أن زيلينسكي أشاد بجنود بلاده في المنطقة هناك.