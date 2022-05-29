الصحة العالمية: يوجد بعوضتان بالعالم واحدة تسبب الملاريا وأخرى تسبب 6 أمراض

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن أوضاع فيروس كورونا، قائلة: مازلنا ننصح الناس باتباع الإجراءات الاحترازية بغسل اليدين بالماء والصابون ومنع التدخين والبعد عن الأماكن المزدحمة والتهوية الجيدة في الأماكن العامة.

وقالت، إن الفيروسات موجودة، وجدري القرود موجود من سنوات، مؤكدة أنه يوجد بعوضتان في العالم، بعوضة تسبب الملاريا، وبعوضة أخرى تسبب 6 أمراض وتغير المناخ يؤثر على حدوث هذه الأمراض وانتشار البعوض المسبب لهذه الأمراض.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لجدري القرود فإن أول حالة بإقليم شرق المتوسط ظهرت بالإمارات، لذلك من المهم المحافظة على النظافة الشخصية لمنع حدوث إصابات جديدة، ولابد أن يكون لدينا سلوكيات صحية صحيحة، وعدم استخدام الملابس والملاءات من شخص إلى آخر وعدم التلامس سواء للوقاية من كورونا أو جدري القرود، والتريض في الشمس، وقالت إننا سعداء بالنسبة للمبادرات الرئاسية ونثمن دور مصر في الوقاية من الأمراض، ونرصد التحسن الذى حدث في القطاع الصحي في مصر، وقالت، إن مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة حققتا طفرة في حياة الانسان المصرى والاهتمام بصحته.

وأضافت أن جدرى القرود جزء كبير منه بسبب عدم النظافة الشخصية، والسلوكيات الشخصية الخاطئة، وضعف المناعة، وعدم التهوية، موضحة، إنه كنا نعتمد من قبل على نشر الملابس في الشمس حاليًا لا يتم القيام بذلك، موضحة إن جدرى القرود قد يكون انتشر نتيجة عدم اتباع السلوكيات الصحية الصحيحة.

وتابعت أن مصر اتخذت سياسة طرق الأبواب وهى تتعاون لكيفية حصول الشعب المصرى في كل مكان على لقاح كورونا، وهى جزء من الإنصاف والعدالة ومدير الصحة العالمية أشاد بدور مصر في مجال القطاع الصحى، من خلال المبادرات الرئاسية.

وقالت، إن سياسة طرق الأبواب تهدف لتحقيق تطعيم 70% من المصريين وهى تتكلف مبالغ كبيرة وتهدف الوصول إلى جميع الفئات، موضحة أنه مع الوتيرة السريعة والجهد سنصل إلى هذا الهدف.

وخلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية واحدى شركات الأدوية، إن الشراكات بين الوزارات المختلفة تحقق مردود كبير في تحسين الصحة للجميع.