الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بجدرى القردة

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بجدرى القردة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأوصت وزارة الصحة الإماراتية بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والسلامة عند السفر والتجمعات.

وفى وقت سابق أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا داريا أنه تم الاتفاق على شراء مركزى تابع للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبى، للقاحات وأدوية مضادة للفيروسات للتعامل مع التفشى الحالى لمرض جدرى القرود الذى انتشر فى 20 دولة فى العالم.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن عدد المصابين بجدرى القرود ارتفع فى إسبانيا إلى 104 حالة، موزعة فى سبعة مجتمعات مستقلة. وتأتى هذه الأخبار بعد 11 يومًا من تأكيد أول إصابة بهذه العدوى من أصل غير بشرى فى إسبانيا فى 18 مايو.

وفقًا لأحدث البيانات من وزارات الصحة، مدريد، كاتالونيا، جزر الكنارى، إقليم الباسك، الأندلس، أراجون وجاليسيا أكدت الإصابات. هذه هى المجتمعات المتأثرة حتى الآن بفيروس تم اكتشافه فى المملكة المتحدة، الدولة التى حذرت من أول ظهور لهذا المرض خارج إفريقيا.