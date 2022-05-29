الرئاسة الأوكرانية: روسيا قد تبدأ بابتزاز أوروبا بالغاز مع بداية الشتاء

كتب أحمد عرفة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا قد تبدأ بابتزاز أوروبا بالغاز مع بداية الشتاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاى رايدر، على ضرورة الدفاع عن سيادة القانون فى وجه أولئك الذين "يلجأون إلى الحرب لإنكار العدالة الاجتماعية"، وذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي.

وأكد رايدر أن البلدان تشهد تعافيا متفاوتا وأحيانا "هشا" فى أسواق عملها بعد جائحة كوفيد-19، وحذر مدير العمل الدولية من أنه "من المحتمل جدا أن يعانى الاقتصاد العالمى "مما هو أسوأ" بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال رايدر إن هذه الحالة "تولد أزمات عالمية فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والتمويل، وقد وضعت التعاون الدولى تحت ضغط كبير وربما غير مسبوق".