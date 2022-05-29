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الدكتور عجوة على خطى الشيخ نعينع.. محمود طبيب صباحا وقارئ قرآن ليلا.. لايف

الأحد، 29 مايو 2022 10:00 م
الدكتور عجوة على خطى الشيخ نعينع.. محمود طبيب صباحا وقارئ قرآن ليلا.. لايف الدكتور عجوة
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان " الدكتور عجوة على خطى الشيخ نعينع.. محمود طبيب صباحا وقارئ قرآن بالليل "بث مباشر"، ذلك مع طبيب وقارئ قرآن كريم.

 

وخلال البث، قال الدكتور محمود أحمد عجوة وهو طبيب أنف وأذن بمستشفى المبرة بالزقازيق، وعمره 29 سنة، وأنه بدأ حفظ القرآن الكريم منذ أن كان عمره 4 سنوات وختمه بعد 9 سنوات، وأنه طالب متفوق منذ نعومة أظافره، حيث كان من أوائل الثانوية الأزهرية والتحق بكلية الطب جامعة الأزهر، واستمر فى قراءة القرآن، فهو يعتبره النور الذى يضيء حياته.

 

ويضيف أنه يقرأ فى المناسبات الدينية والعزاءات وأنه يحلم بالانضمام لإذاعة القرآن الكريم، مثل الدكتور أحمد نعينيع وغيره.


الشرقية

القاريء الطبيب

محمود عجوة

قراء القران الكريم


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