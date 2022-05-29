الداخلية تضبط 20 سيارة غير مطابقة للمواصفات لتأثيرها على البيئة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مكثفة، بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن (الجيزة - القليوبية- الإسماعيلية)، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

أسفرت الجهود عن فحص عدد (88) سيارة ضُبط خلالها عدد (20) سيارة، (عدد 8 سيارات بنزين- عدد 12 سيارة سولار) غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريات أمن الجيزة، وضبط عدد (2) سيارة حال سيرهما بنطاق دائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية محملتين بـــ (197 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع – 26 كرتونة معسل) مجهولين المصدر ومغشوشة ومقلدة.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (6) قضايا "صرف مباشر – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن القليوبية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.