الداخلية تضبط 110 أطنان قمح قبل بيعه في السوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1235) قضية تموينية متنوعة، من بينها (13) قضية حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (134,045 طن "أرز شعير- دقيق أبيض")، (379) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالى مضبوطات بلغت (20,237 طن "زيت طعام – مسلى – حليب مجفف – أعلاف" -31 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 604 قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن (8 قضايا دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 69 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 91 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 3 قضايا توقف عن الإنتاج – 433 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (1,850 طن دقيق بلدى – 40 بطاقة ذكية) ، وكذا (10) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (400 لتر مواد بترولية) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (156,132 طن – 31 عبوة سجائر – 400 لتر مواد بترولية – 40 بطاقة ذكية) كان أبرزها ضبط (10,5 طن دقيق أبيض) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (13,552 طن "زيت طعام – مسلى حليب مجفف") بدون مستندات وعرضها للبيع دون الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (2 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (27,76 طن سلع غذائية أرز أبيض – أرز شعير) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز ) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (18 طن أرز أبيض) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مضرب أرز ) بمحافظة كفر الشيخ.

ونجحت الجهود في ضبط (13 طن أرز أبيض – أرز شعير) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مضرب أرز ) بمحافظة الغربية، وضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة كفر الشيخ) محملة بكمية قدرها (10,6 طن أرز شعير) معبأة داخل شكائر قام المذكور بتجميعها بقصد تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (4,41 طن "دواجن ومقطعاتها") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية، وضبط (2,16 طن "مصنعات لحوم - جمبرى") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات السريعة) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (1,5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (13) قضية بمضبوطات بلغت (110,993 طن أقماح محلية) – (11 مخازن) - (2 سيارة نقل) أبرزها ضبط (74 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الوادى الجديد، وضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن غير مرخص لتجارة الحبوب) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (6 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (5,34 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.