الداخلية تضبط مستريح العقارات استولى على 9 ملايين من مواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة والاستيلاء على أموالهم بقصد تسليمهم وحدات سكنية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى الشركات لتضررهم من قيام (أحد الأشخاص) بتجميع مبالغ مالية منهم نظير تسليمهم وحدات سكنية وقام بالنصب عليهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى تبلغ من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، مفوضاً عن عدد 11 شخص آخر) بتضررهم من (صاحب إحدى الشركات للتسويق العقارى - الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة – له معلومات جنائية– مقيم بالقاهرة) وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (9 ملايين جنيه) نظير التعاقد على وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بالبناء حتى تاريخه ورفض رد المبالغ المالية وقام بغلق الشركة المملوكة له والهروب من المبلغين.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه قام بغلق الشركة ملكه عقب تحرير عدد من المواطنين محضر له، وتعثره من إتمام الإتفاق بينهم بسبب جائحة "كورونا" وكذا توقف الحاجزين عن سداد الأقساط فتم اتخاذ الإجراءات القانونية