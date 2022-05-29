الداخلية تضبط مستريحا جديدا بسوهاج جمع 4 ملايين من المواطنين

محمود عبد الراضي - أحمد الجعفري

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (4,400,000 جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.