اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 09:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: سنطرح أنشطة واشنطن البيولوجية أمام مجلس الأمن قريبا

الأحد، 29 مايو 2022 08:37 ص
الخارجية الروسية: سنطرح أنشطة واشنطن البيولوجية أمام مجلس الأمن قريبا مجلس الأمن - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مدير إدارة منع انتشار الأسلحة والرقابة عليها في الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف اليوم الأحد، أن موسكو ستطرح قضية الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية بأوكرانيا في مجلس الأمن الدولي قريبا .
 

وقال يرماكوف في تصريحات له - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إنه " يتم تحضير الوثائق المتعلقة بهذه القضية اعتمادا على وقائع وشهادات جمعت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة تؤكد صحة وجود أنشطة بيولوجية في أوكرانيا بدعم من وكالات وشركات مرتبطة بالبنتاجون وتخالف نظام منع انتشار الأسلحة البيولوجية" .


وأضاف أن " موسكو ستطالب واشنطن وحلفائها بتفسيرات إضافية والعودة إلى الالتزام بنظام منع الأسلحة البيولوجية والسامة بدلا من تقديم الأعذار الواهية ".


وكان يرماكوف قد أكد أمس السبت أن التصعيد غير المسؤول لخطوات الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة المعادية لروسيا غير مقبول على الإطلاق، مشددا على ضرورة أن تسترشد جميع الدول بالمنطق المنصوص عليه في وثائق "الخماسية النووية" .

 


مجلس الامن

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة