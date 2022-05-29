الخارجية الروسية: سنطرح أنشطة واشنطن البيولوجية أمام مجلس الأمن قريبا

وقال يرماكوف في تصريحات له - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إنه " يتم تحضير الوثائق المتعلقة بهذه القضية اعتمادا على وقائع وشهادات جمعت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة تؤكد صحة وجود أنشطة بيولوجية في أوكرانيا بدعم من وكالات وشركات مرتبطة بالبنتاجون وتخالف نظام منع انتشار الأسلحة البيولوجية" .



وأضاف أن " موسكو ستطالب واشنطن وحلفائها بتفسيرات إضافية والعودة إلى الالتزام بنظام منع الأسلحة البيولوجية والسامة بدلا من تقديم الأعذار الواهية ".



وكان يرماكوف قد أكد أمس السبت أن التصعيد غير المسؤول لخطوات الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة المعادية لروسيا غير مقبول على الإطلاق، مشددا على ضرورة أن تسترشد جميع الدول بالمنطق المنصوص عليه في وثائق "الخماسية النووية" .