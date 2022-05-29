التعاون بين البريد السعودي والهيئة القومية للبريد بمصر على أجندة "الشورى السعودى" غدا

إيمان حنا

يعقد مجلس الشورى، غدا الإثنين، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم. وفق بيان لسفارة االسعودية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التقارير المقدمة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/1443هـ، بشأن مشروع مذكرتي تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة القومية للبريد فى مصر للتعاون في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين، حيث عكفت اللجنة خلال المدة الماضية على دراسة التقريرين وقدمت عليهما توصياتها لعرضها أمام المجلس.

ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الاثنين مناقشة عدد من التقارير التي تخص مجموعة من الوزارات فضلا عن التصويت على بعض التوصيات ومناقشة عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وعدد من دول العالم.