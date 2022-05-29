اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

التعاون بين البريد السعودي والهيئة القومية للبريد بمصر على أجندة "الشورى السعودى" غدا

الأحد، 29 مايو 2022 11:49 ص
التعاون بين البريد السعودي والهيئة القومية للبريد بمصر على أجندة "الشورى السعودى" غدا مجلس الشورى السعودى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
يعقد مجلس الشورى، غدا الإثنين، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم. وفق بيان لسفارة االسعودية.
 
ومن المقرر أن يناقش المجلس التقارير المقدمة من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/1443هـ، بشأن مشروع مذكرتي تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي والهيئة القومية للبريد فى مصر للتعاون في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين، حيث عكفت اللجنة خلال المدة الماضية على دراسة التقريرين وقدمت عليهما توصياتها لعرضها أمام المجلس.
 
 
ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الاثنين مناقشة عدد من التقارير التي تخص مجموعة من الوزارات فضلا عن التصويت على بعض التوصيات ومناقشة عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وعدد من دول العالم.

مجلس الشورى السعودى

السعودية

الحجاج المصريين


الموضوعات المتعلقة

"العليا للحج والعمرة": البوابة تستهدف تنظيم بيع التأشيرات وحماية المواطنين

الإثنين، 23 مايو 2022 06:59 م

"الحج والعمرة": يمكن للمرأة الحصول على تصريح أو تأشيرة عمرة دون محرم

السبت، 16 أبريل 2022 11:56 ص

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة

الجمعة، 15 أبريل 2022 01:46 م

اقبال كبير على الحرمين فى رمضان.. إمارة مكة: تفويج أكثر من مليونى معتمر.. "الحج والعمرة": الأعداد متوافقة مع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.. وبدء التسجيل للاعتكاف فى المسجد النبوى

الخميس، 14 أبريل 2022 05:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة